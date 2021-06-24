Ученый из Уфы опровергла слухи об опасности вакцины от коронавируса

Доцент БГМУ опровергла слухи об опасности вакцины от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Лиана Шайхуллина опровергла слухи о недостаточном исследовании вакцин от коронавируса.

Несмотря на развернутую кампанию по вакцинации в Башкирии, некоторые жители региона до сих пор сомневаются в эффективности вакцин от коронавируса. В частности, люди по какой-то причине считают, что препарат не до конца исследован. Эти слухи опровергла ученый БГМУ.

- Любые препараты, зарегистрированные на территории Российской Федерации, должны пройти клинические исследования. Без них препараты не запускаются, они не могут применяться, - передает слова Лианы Шайхуллиной портал «Горобзор».

Доцент также отметила, что эффективность вакцины «Спутник V» подтверждается публикацией в признанном медицинском издании «The Lancet».