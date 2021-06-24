Драгоценная морковь: в Башкирии установилась рекордная цена на овощи

В Башкирии продолжают дорожать овощи Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За прошедшие семь дней в Башкирии вновь подорожали овощи.

Ситуация на рынке продовольственных товаров в Башкирии остается очень странной. Уже несколько недель подряд аналитики Башстата фиксируют рост цен на овощи. Так, в период с 15 по 21 июня цены на морковь в республике выросли на 8%, а на картофель на 4%. Теперь эти продукты можно приобрести по 84 и 60 рублей за 1 килограмм соответственно.

Впрочем, на свежие овощи цена снизилась. Например, стоимость килограмма огурцов и помидоров упала на 8% до 82,6 и 100 рублей за килограмм.

Также на 4% подешевели куриные яйца, теперь десяток в среднем обойдется в 59,3 рубля.

О том, как подорожали цены на важные для всех продукты на позапрошлой неделе, можно прочитать в этом материале.