На реке Белой в Уфе обнаружен труп неизвестного мужчины

фото: УГЗ по Уфе

Сегодня утром, 24 июня, в старице реки Белой в Уфе был обнаружен труп неизвестного мужчины. Его тело находилось на территории необорудованного пляжа, в четырех метрах от берега. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты. Сотрудники аварийной службы достали погибшего из воды.

– Причины и обстоятельства инцидента неизвестны, личные вещи на берегу водоема поблизости от места происшествия не найдены, – добавили в УГЗ по Уфе.

С начала года в Башкирии по официальным данным на водоемах утонуло 17 человек, в том числе пятеро детей.