Школьница из Башкирии покончила с собой после провала на экзамене

В Башкирии девятиклассница скончалась после неудачной сдачи ОГЭ

В Абзелиловском районе Башкирии девятиклассница покончила с собой после неудовлетворительной сдачи экзаменов. Трагедия произошла 22 июня, сообщает Mkset.

Издание со ссылкой на местную жительницу Айгуль пишет, что школьница не смогла справиться с ОГЭ по математике – ни с первого раза, ни на пересдаче. Ученица очень сильно переживала по этому поводу.

Подросток после завершения девятого класса и сдачи экзаменов надеялась поступить в колледж и отучиться там на повара. Вчера, 23 июня, погибшую похоронили.

Напомним, ранее «КП-Уфа» сообщала, что после ЕГЭ без вести пропал 18-летний житель башкирской столицы. На следующий день после исчезновения его обнаружили мертвым.