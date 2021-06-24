Уфимец до смерти забил собственную мать скалкой

Ближайшие семь лет убийца матери проведет за решеткой

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, который скалкой до смерти забил собственную мать.

Убийство произошло осенью прошлого года. Обвиняемый в пьяном состоянии пришел в гости к матери, и продолжил распивать спиртное. На этой почве между родственниками вспыхнула ссора. Во время конфликта уфимец отобрал у пожилой женщины деревянную скалку и нанес ей не менее 18 ударов по жизненно важным органам. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Суд над мужчиной прошел 21 июня. Его признали виновным и отправили в колонию строгого режима на семь лет.