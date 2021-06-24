У 15 выпускников в Башкирии аннулировали результаты ЕГЭ

В прошлом году результаты ЕГЭ аннулировали у 11 выпусников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии у 15 выпускников аннулировали результаты ЕГЭ за нарушения на экзамене. Об этом 24 июня в прямом эфире «Общественной электрогазеты» сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

– Есть определенные нарушения, которые выявляются нашими организаторами в пунктах проведения экзамена. На сегодняшний день у 15 выпускников – текущего года и прошлых лет – результаты аннулированы. Это чуть похуже, чем в прошлом году, – тогда 11 ребятишкам аннулировали результаты из-за того, что они проносили шпаргалки и сотовые телефоны. Практически все нарушения были выявлены организаторами в аудиториях, – рассказал глава Минобра.

Министр отметил, что в текущем году кампания ЕГЭ проходит «достаточно спокойно». Основная волна экзаменов завершается завтра, 25 июня, – выпускники будут сдавать информатику. Участие в едином государственном экзамене-2021 в Башкирии приняли более 18 тысяч человек.