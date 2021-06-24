Жители шести районов Уфы пожаловались на неприятный запах на улице

фото: УГЗ по Уфе

Жители всех районов Уфы, кроме Демского, пожаловались на неприятный запах на улице. Управление гражданской защиты за почти три часа – с 22:29 23 июня по 1:10 24 июня – получило порядка 200 заявок от обеспокоенных горожан.

– Информация в порядке получения от уфимцев передавалась в Управление Роспотребнадзора по РБ, Управление Росприроднадзора по РБ, Министерство природопользования и экологии РБ, – передали в аварийной службе.

Для проверки состояния воздуха в городе была направлена лаборатория Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты отберут пробы на трех контрольных точках: на улице Нежинской, Юлтыя и Гагарина. О результатах анализа воздуха сообщат ответственные ведомства.