Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июня 2021 8:51

В одном из цехов завода в Уфе произошел пожар

На месте происшествия работает МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Площадь горения по прибытии спасателей составляла восемь квадратных метров

Площадь горения по прибытии спасателей составляла восемь квадратных метров

В законсервированном цехе завода СТЕКЛОНиТ, расположенного в Уфе на улице Трамвайной, произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Цех на территории торгово-производственного предприятия загорелся сегодня утром, 24 июня. Площадь горения по прибытии спасателей составляла восемь квадратных метров.

– Принимаются все необходимые меры для минимизации возможных последствий. Погибших, пострадавших нет, – передали в МЧС.

Завод СТЕКЛОНиТ специализируется на производстве продукции из стекловолокна для отраслей машиностроения, строительства, военно-промышленного комплекса, горной добычи и электротехники.