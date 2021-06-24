В одном из цехов завода в Уфе произошел пожар

Площадь горения по прибытии спасателей составляла восемь квадратных метров

В законсервированном цехе завода СТЕКЛОНиТ, расположенного в Уфе на улице Трамвайной, произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Цех на территории торгово-производственного предприятия загорелся сегодня утром, 24 июня. Площадь горения по прибытии спасателей составляла восемь квадратных метров.

– Принимаются все необходимые меры для минимизации возможных последствий. Погибших, пострадавших нет, – передали в МЧС.

Завод СТЕКЛОНиТ специализируется на производстве продукции из стекловолокна для отраслей машиностроения, строительства, военно-промышленного комплекса, горной добычи и электротехники.