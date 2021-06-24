Коронавирус в Башкирии на 23 июня 2021 года: вновь изменились правила похода в кафе

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий, связанных с распространением COVID-19. По состоянию на 23 июня в республике число жертв коронавируса достигло 571 человека. За сутки от ковида скончались три человека. С начала пандемии в республике выявлено 40 426 случаев COVID-19. Суточный прирост инфицированных составил 120 человек. Последний раз такой высокий показатель в Башкирии фиксировался еще в середине марта.

ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ РАЗ В ПОЛГОДА

Глава регионального Минздрава Максим Забелин также сообщил, что прививку от коронавируса придется делать каждые полгода, в случае, если заболеваемость будет также расти.

– При спокойной эпидемиологической обстановке ревакцинация возможна раз в 12 месяцев, – добавил министр.

В БАШКИРИИ ИЗМЕНИЛИ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕПИТА

Глава Башкирии Радий Хабиров внес новые изменения в указ о повышенной готовности. Согласно внесенным правкам, с 29 июня жители республики смогут посещать закрытые кафе и рестораны, только после прохождения вакцины, в том числе и первым компонентом. В качестве альтернативы можно предоставить справку о наличии противопоказаний или же отрицательный ПЦР-тест.