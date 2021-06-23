В Башкирии пообещали грозы и град

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В «Башгидрометцентре» сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня. По информации метеорологов, 24 и 25 июня обещают по ночам дожди, грозы и даже град. Среди ненастий по прогнозу также сильный ветер.

Грядущей ночью обещают дожди, грозы с градом. Завтра, 24 июня, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 14-19°, по северо-востоку до 9°, днем 26-31°, по востоку до 21°.

В ночь на 25 июня также ожидается небольшой дождь и гроза, возможно шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью 14-19°, по востоку до 9°, днем 28-33°.