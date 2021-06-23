Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности

Сегодня, 23 июня, глава Башкирии Радий Хабиров внес новые изменения в указ о повышенной готовности, передает пресс-служба администрации руководителя региона.

Согласно внесенным правкам, с 29 июня жители республики смогут посещать кафе и рестораны, находящиеся в закрытых помещениях, только после прохождения вакцины, в том числе и первым компонентом. Подходит также и наличие отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР.

Требование также распространяется на те рестораны, кафе и столовые, где 50 и более посадочных мест. Также руководители госорганов и местных органов самоуправления будут проводить личные приемы тех, у кого есть при себе один из вышеуказанных документов.