При подъеме эпидемии COVID-19 делать прививку придется раз в полгода – глава Минздрава Башкирии

Забелин рассказал, как долго держится иммунитет к COVID-19 в зависимости от прививки

Глава башкирского Минздрава заявил, что в период эпидемического подъема делать прививку от COVID-19 придется раз в полгода. Это касается и переболевших, и тех, кто вакцинировался ранее. Об этом чиновник сообщил во время профильного брифинга в Минздраве.

– При спокойной эпидемиологической обстановке ревакцинация возможна раз в 12 месяцев, – добавил министр.

Забелин также рассказал о том, как долго держатся антитела к COVID-19 в зависимости от сделанной прививки. Срок иммунитета для «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) составляет максимум два года, для «КовиВак» – более полугода, «ЭпиВакКорона» – минимум год.