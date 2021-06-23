Стадион в Уфе переименовали в честь букмекерской компании

фото: ФК "Уфа"

Стадион «Нефтяник» в Уфе переименовали в честь букмекерской компании «BetBoom» – спонсора футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщила пресс-служба команды.

– Теперь уфимский стадион «Нефтяник», на котором базируется и играет наша команда, называется «BetBoom Арена», – передали представители клуба. – На первой домашней игре сезона с ФК «Динамо» букмекер, совместно с ФК «Уфа», организует день футбола и аллею славы местного футбола.

По словам генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, клуб стал первой спортивной командой в Башкирии, кто смог договориться о том, чтобы назвать домашнюю арену наименованием спонсора.

Стадион «Нефтяник» был открыт в 1967 году в уфимском районе Черниковка. Вместимость комплекса превышает порядка 15 тысяч зрителей. В 2015 году на арене завершилась реконструкция.