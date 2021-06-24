фото: ufacity.info

В Уфе выключили фонтан «Танцующие журавли», расположенный в сквере «Дубки» рядом с Городским дворцом культуры. Об этом сообщили в городской администрации.

Работа сооружения приостановлена в период с 23 по 25 июня. Это связано «с проведением работ по техническому обслуживанию».

– Будут проводиться работы по замене воды, очистке и регулировке форсунок, мойке поверхностей, – передали в мэрии.

Напомним, фонтан «Танцующие журавли» открылся после 12-летней реконструкции 30 июня 2020 года. Вскоре после запуска сооружения уфимцев возмутило поведение отдыхающих.