Парламент Башкирии в первом чтении принял 140 поправок в республиканскую Конституцию

Башкирский парламент на заключительном заседании весенней сессии в первом чтении принял поправки в Конституцию республики

Депутаты башкирского парламента в первом чтении приняли законопроект о внесении 140 поправок в Конституцию республики. Народные избранники одобрили изменения в документ сегодня, 23 июня, на заключительном заседании весенней сессии.

– Это объемный документ, который в силу своей значимости требует особенно скрупулезного подхода и детального анализа, – отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. – В период осенней сессии работа над законопроектом будет продолжена.

По словам председателя заксобрания, поправки в Конституцию Башкирии направлены на укрепление института брака, традиционных ценностей, воспитание патриотизма, ответственное отношение к здоровью, сохранение культурной самобытности и защиту исторической правды.

– Дети, семейное воспитание провозглашаются приоритетом региональной государственной политики. Закрепляется право каждого на вознаграждение за труд в размере не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Вводятся положения об адресности социальной поддержки, индексации социальных пособий и других выплат, – добавил Толкачев.

Поправки в башкирскую Конституцию предусматривает создание госреестра национального наследия Башкирии. Если изменения в документ примут в окончательном чтении, с 1 января 2023 года в республике упразднится местный конституционный суд – вместо него будет создан конституционный совет.

В предложенном законопроекте также уточняются требования к кандидатам на должность главы Башкирии: им может стать гражданин России старше 30 лет, не имеющий иностранного гражданства и счетов в банках за пределами России.