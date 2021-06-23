Сильный ветер, град и ливни: штормовое предупреждение объявлено в Башкирии

В Башкирии ожидается ливень и усиление ветра до 26 метров в секунду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение. Сегодня вечером, 23 июня, и завтра в первой половине дня местами по республике ожидаются грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра – до 21-26 метров в секунду.

В экстренном ведомстве отметили, что при скорости ветра в 21-24,4 метра в секунду возможен срыв плохо укрепленной кровли с крыш домов и падение баннеров, дорожных знаков и металлических листов. Если ветер усилится до 25 метров в секунду, могут повредиться линии электропередач.

– При усилении ветра, а также при сильном дожде следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, – обратилось МЧС к жителям Башкирии.

По данным синоптиков, температура воздуха этой ночью составит +13, +18° (по северо-востоку до +8°), днем 26-31°.