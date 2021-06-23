Минздрав предупредил о возможной нехватке вакцин от COVID-19 в Башкирии

У Башкирии заканчиваются прививки от COVID-19

Министерство здравоохранения Башкирии предупредило о том, что в ближайшее время в Башкирии «может возникнуть нехватка вакцин» от коронавируса. Об этом ведомство сообщило сегодня, 23 июня.

– Все желающие, которые были занесены в лист ожидания, будут приглашены на вакцинацию, как только вакцина поступит в медицинскую организацию, – передали в Минздраве.

Сегодня, 23 июня, в Башкирию уже поступило 18,9 тысячи доз вакцины «Спутник V». Эти прививки распределят по городам Уфа, Стерлитамак и Нефтекамск. Следующая поставка – более 100 тысяч доз – ожидается на следующей неделе.

Со вчерашнего дня в республике начали действовать ограничительные меры для тех, кто не привился от COVID-19. Теперь граждане без сертификата о вакцинации не могут посещать музеи, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы и ночные клубы.

АДРЕСА ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА В УФЕ

ГБУЗ РБ Поликлиника №51 (Уфа, ул.Бабушкина, 17)

ГБУЗ РБ Поликлиника №50 (Уфа, ул.Комсомольская, 19; Парковая,8)

ГБУЗ РБ Поликлиника №48 (Уфа, ул.Губайдуллина, 21/1)

ГБУЗ РБ Поликлиника №44 (Уфа, ул.Аксакова, 72)

ГБУЗ РБ Поликлиника №38 (Уфа, ул.Российская, 94)

ГБУЗ РБ Поликлиника №32 (Уфа, ул.Богдана Хмельницкого, 88)

ГБУЗ РБ Поликлиника №2 (Уфа, ул.Российская, 68)

ГБУЗ РБ Поликлиника №1 (Уфа, ул.Цюрупы,4)

ГБУЗ РБ ГКБ №8 (Уфа, ул.Невского, 31)

ГБУЗ РБ ГКБ №5 (Уфа, ул.Цюрупы, 84)

ГБУЗ РБ ГКБ №18 (Уфа, ул.Пинского, 5)

ГБУЗ РБ ГКБ №13 (Уфа, ул.Первомайская, 95; ул.Стадионная, 7/2; ул.Нежинская, 28; ул.Сельская Богородская, 47/1; ул.Ферина, 2)

ГБУЗ РБ ГКБ №10 (Уфа, ул.Максима Горького, 47)

ГБУЗ РБ ГБ №9 (Уфа, ул.Чкалова, 125)

ГБУЗ РБ Поликлиника №46 (Уфа, ул.Авроры, 5/2)

ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ (Уфа, ул.Кустарная, 18)

ГКБ №21 (Уфа, ул.Лесной, пр.3)

ГБУЗ РБ Поликлиника №43 (Уфа, ул.Жукова, 4/1)

ГКБ №18 (Уфа, ул.Мира, 39/1)

ГКБ Демского района г.Уфы (Уфа, ул.Мусоргского, 21/1)

ГБУЗ РБ Поликлиника №44 (Уфа, ул.Нехаева, 60)

ГКУЗ РБ РКБ №2 (Уфа, ул.Пушкина,99)

ГБУЗ РБ Поликлиника №51 (Уфа, Революционная, 167)

ГБУЗ РБ Поликлиника №46 (Уфа, ул.С.Перовской, 38)

ГБУЗ РБ Поликлиника №52 (Уфа, ул.Ст.Кувыкина, 20)

ГБУЗ РБ ГКБ №21 ( Уфа, ул.Цюрупы, 55/1, поликлиника №2)