Экс-министр МВД Михаил Закомалдин назначен омбудсменом Башкирии

кадр с заседания парламента Башкирии

Экс-министра МВД Башкирии Михаила Закомалдина назначили уполномоченным по правам человека республики. Сегодня, 23 июня, его кандидатуру одобрили в региональном парламенте: «за» проголосовали 88 депутатов, «против» – 11.

Напомним, назначить Закомалдина омбудсменом предложил глава Башкирии Радий Хабиров. Ранее эту должность на протяжении 11 лет занимал Рим Каюмов.

Михаилу Закомалдину 55 лет. Министром внутренних дел республики он был в период с 2011 по 2016 год. Затем занял должность главного федерального инспектора по региону.