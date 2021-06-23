Главный санитарный врач Башкирии высказалась о возможной отмене Фольклориады

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Главный санитарный врач Башкирии Анна Казак «доподлинно не знает», могут ли в республике отменить Всемирную Фольклориаду на фоне обострения ситуации с COVID-19. Тем не менее руководитель регионального Роспотребнадзора признала, что такое международное событие несет за собой определенные риски.

– Если говорить о ситуации, отменят фольклориаду или нет, я доподлинно до сих пор не могу этого знать. Это зависит от ситуации по заболеваемости в России в общем и в частности – в республике. Да, у нас растет заболеваемость, но ситуация не такая критическая, чтобы массово объявлять локдаун и закрывать границы республики. Для таких жестких мер пока оснований нет, – рассказала Казак в интервью «Эху Москвы в Уфе»

Всемирную Фольклориаду планируют провести в Башкирии с 3 по 10 июля. В республику съедутся порядка двух тысяч гостей из 43 стран – их развезут по 22 районам Башкирии. По словам Анны Казак, к участию в фестивале будут допущены только те, кто вакцинировался или сдал отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Гости будут прибывать в регион через Москву – там их тоже дополнительно проверят на коронавирус. На всех площадках фестиваля медики будут следить за здоровьем участников и при необходимости обеспечат им обсервацию.