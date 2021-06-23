Хабиров заявил, что трижды вакцинировался от коронавируса

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что сделал третью прививку от коронавируса. Об этом он сказал на заседании регионального совета по правам человека.

– Я сам недавно сделал третью прививку для увеличения количества антител в организме, – сказал руководитель региона.

Он добавил, что после решения ввести ограничительные меры в Башкирии ежедневное число привившихся граждан «выросло в шесть раз». Как признался Хабиров, в связи с этим у республики «возникают сложности с нехваткой вакцины, а там, где она есть, – большие очереди». Глава отметил, что власти «планомерно работают над решением этих вопросов»: увеличивают поставки прививок и открывают новые пункты вакцинации.

По состоянию на утро 23 июня оба компонента вакцины от COVID-19 в Башкирии сделали более 350 тысяч жителей.