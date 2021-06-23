В КХЛ объяснили, почему «Салават Юлаев» провалил игры в плей-офф

Игру «Салавата Юлаева» разобрали эксперты КХЛ Фото: Рустем АХУНОВ

В КХЛ подвели итоги регулярного сезона и плей-офф для уфимского «Салавата Юлаева».

В руководстве лиги отметили, что башкирская команда продолжила много забивать в «регулярке» несмотря на отсутствие лидера команды Линуса Умарка. Всего до начала серии игр на вылет «Салават Юлаев» забил 181 шайбу – это рекорд за последние годы. Финская тройка команды забросила 63 шайбы (голы, при которых на льду были Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд).

В аналитике также говорится о том, что в силе «Салавата Юлаева» оказалась и его слабость, как бы парадоксально это не звучало. Во втором раунде плей-офф игроки «Ак Барса» полностью закрыли легионерское звено и тем самым лишили уфимский клуб нормальной возможности атаковать.

Действия Томи Ламсы против «Ак Барса» в лиге не оценили.

- Он не смог вывести свою тройку из-под прессинга и не стал её разбивать (только в самом конце, когда было уже поздно). Он её попросту загнал, выпуская иногда через смену, - говорится в разборе игры.