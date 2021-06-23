Суд по делу Рамили Саитовой отложен из-за неявки свидетелей

фото: Кировский районный суд Уфы

Кировский районный суд Уфы из-за неявки свидетелей отложил заседание по уголовному делу против башкирской активистки Рамили Саитовой. На вчерашнем процессе был опрошен только один свидетель. Суд в итоге перенесли на 5 июля.

Саитову обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Поводом для возбуждения уголовного дела стало опубликованное в интернете видео, на котором общественница заявила о необходимости снести кресты на Урале. Ее задержали и отправили под стражу в ноябре 2020 года. С тех пор она так и находится в заключении.