Водитель без прав погиб в Башкирии при встречном столкновении с фурой

фото: ГИБДД РБ

В Баймакском районе Башкирии водитель легковушки погиб при ДТП с фурой. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария случилась в 14:00 22 июня на 104 километре трассы Магнитогорск-Ира. На автодороге столкнулись вазовская «десятка» и встречный грузовик МАЗ. После удара фура едва не съехала с проезжей части, а легковушка превратилась в груду металла – ее 57-летний водитель скончался на месте.

фото: ГИБДД РБ

– Погибший водительских прав не имел. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, – передали в Госавтоинспекции.

За прошедшие сутки это единственное смертельное ДТП в республике. В еще восьми авариях травмы получили девять человек.