Обзор вакансий и зарплат для школьников и студентов Уфы на летние каникулы

На каникулах у школьников и студентов есть реальный шанс хорошо заработать

Школьники и студенты ушли на летние каникулы, а это значит, что у них появилось время на то, чтобы подзаработать денег. Для подростков и молодых людей издание UfaTime.ru и сервис по поиску работы SuperJob подготовили обзор на самые популярные вакансии в Уфе.

Без опыта работы легко можно устроиться курьером – спрос на них довольно высокий. Но есть одно «но» – чтобы нормально заработать, придется брать много заказов. Так, при должном трудолюбии доставщик документов по итогам месяца сможет положить себе в карман до 75 тысяч рублей, а курьерам еды предлагают до 66 тысяч рублей.

Еще один способ заработать для подростков – склады сетевых магазинов. Здесь могут взять на работу неопытного комплектовщика за 32 тысячи рублей в месяц или сборщика заказов за 23-27 тысяч рублей. На рынке труда все еще полно вакансий продавцов-кассиров – средняя зарплата от 20 до 25 тысяч рублей с возможностью частичной занятости.

Подзаработать также можно в сфере общепита, но там у соискателя попросят оформить медицинскую книжку. Помощнику повара будут платить от 20 тысяч рублей, официантам и кассирам около 23 тысяч рублей, но зато они могут оставить у себя чаевые от благодарных посетителей.

Кол-центры – вариант для тех, кому не хочется сталкиваться с клиентами лицом к лицу. При устройстве оператором на холодные и горячие звонки старшеклассникам и студентам обещают до 35 тысяч рублей. В некоторых случаях можно будет работать прямо из дома.