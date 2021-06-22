Молодого вахтовика из Башкирии до смерти забили обухом топора ради денег на банковской карте

Осужденный во время оглашения вердикта // фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Житель Калтасинского района Башкирии до смерти забил знакомого вахтовика, чтобы получить деньги на его банковской карте. Сегодня, 22 июня, состоялся суд, на котором 38-летнего мужчину признали виновным по обвинениям в разбое, убийстве и похищении документов. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Преступление произошло в апреле 2020 года. 15 числа потерпевший попросил подсудимого односельчанина подвезти его по личным делам. Последний знал, что знакомый недавно вернулся с вахты, и у него на банковской карте есть приличная сумма денег. Злоумышленник решил пойти на ограбление и убийство. Он вывез ни о чем не подозревающего приятеля в лесной массив, где нанес ему не менее восьми ударов по голове обухом топора. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте.

– После содеянного подсудимый похитил у потерпевшего банковскую карту, мобильный телефон, а также паспорт, чтобы усложнить его опознание, после чего, оставив тело в лесу, скрылся, – передали в СК РБ. – В последующем, с карты потерпевшего злоумышленник снял более 420 тыс. рублей, которые израсходовал на личные нужды.

20 апреля погибшего объявили пропавшим без вести. Знакомые и родственники вахтовика сказали следователям, что у того с собой были деньги и ранее он так никогда не исчезал. В связи с этим сотрудники СК сразу возбудили уголовное дело об убийстве и стали искать подозреваемого. Впоследствии им удалось выйти на преступника и задержать его.

На следствии и в суде фигурант уголовного дела частично признал свою вину. Его приговорили к 20 годам колонии особого режима. С осужденного взыскали 2,5 млн рублей компенсации морального вреда в пользу матери и брата погибшего, 420 тысяч рублей похищенных денег и 500 тысяч рублей на погребение и судебные издержки.