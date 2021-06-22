Выпускница из Башкирии сдала ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам

Выпускница из Башкирии сдала ЕГЭ по русскому языку и химии на 100 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускница одной из школ Башкирии сдала единый государственный экзамен на 100 баллов сразу по двум предметам – русскому языку и химии. Об этом 22 июня сообщили в местном министерстве образования.

– Количество экзаменационных работ, получивших 100 баллов, на данный момент составляет 49. В списке учебных предметов, по которым выпускники получили высший балл, – химия, русский язык, литература, математика и география, – добавили в Минобре Башкирии.

Результаты следующих экзаменов – по истории, физике и обществознанию – будут известны не позднее 27 июня.

Основная волна дат ЕГЭ завершится 24-25 июня – в эти дни пройдут экзамены по информатике.