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Общество22 июня 2021 18:21

К пяти годам колонии приговорили директора турфирмы, которая «развела» 170 человек на 24 млн рублей

Осужденная продавала путевки на курорты, а полученные за них деньги тратила на себя
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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С осужденной взыскали сумму причиненного ущерба - 24 млн рублей

С осужденной взыскали сумму причиненного ущерба - 24 млн рублей

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Верховный суд Башкирии утвердил приговор 55-летней Гульнаре Яфаевой – бывшему директору турфирмы «Five Stars», которая обманула 170 своих клиентов на 24 млн рублей. Экс-предпринимательницу признали виновной в присвоении денег в особо крупном размере и мошенничестве. Ближайшие пять лет она проведет в колонии общего режима. С нее также взыскали ущерб, нанесенный потерпевшим.

– С 2017 по 2018 год Яфаева, являясь руководителем туристического агентства «Five Stars», продавала гражданам путевки в Турцию, ОАЭ, г. Сочи и другие популярные направления. В действительности обвиняемая не планировала предоставлять туристические услуги, – передали в прокуратуре. – Полученные в счет путевок денежные средства женщина тратила по своему усмотрению.

Яфаева пыталась обжаловать приговор, но Верховный суд полностью согласился с доводами гособвинителя.