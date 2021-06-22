В одном из районов Башкирии введен режим ЧС

Луговые бабочки - это вредители, которые наносят вред сельскохозяйственным культурам

На территории Абзелиловского района Башкирии введен режим чрезвычайной ситуации из-за массового поражения растений луговыми мотыльками. Об этом сообщили в МЧС республики 22 июня. Режим ЧС, по данным аварийного ведомства, продлится «до особого распоряжения».

Луговой мотылек – это вид бабочек, являющихся одним из опаснейших вредителей степной зоны Евразии. Он наносит ущерб сельскохозяйственным культурам и повреждает растения 35 семейств.

– Чаще всего вредят сахарной свекле, подсолнечнику, люцерне, кукурузе, овощным культурам. Из сорняков питаются на марьевых, полыни, лебеде. Гусеницы младших возрастов выедают ткани, оставляя неповрежденным эпидермис. Гусеницы старших возрастов грубо объедают листья, тем самым уничтожая ассимиляционную поверхность растения. При массовом размножении вредитель может нанести значительный ущерб урожаю и его качеству, – пояснили в МЧС.

Напомним, на прошлой неделе в Башкирии засняли настоящее нашествие саранчи.