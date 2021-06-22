Когда в Башкирию придет дождь – прогноз синоптиков

По Башкирии пройдут кратковременные дожди

Последние дни в Башкирии наблюдается сухая и душная погода. Температура воздуха превышает 30-градусную отметку, а солнце практически не скрывается за облаками.

Тем временем синоптики Башгидромета полагают, что дождь – хоть и кратковременный – можно ожидать уже завтра днем, 23 июня. Вместе с осадками также прогнозируется гроза, град и сильные порывы северо-западного ветра – до 15-20 метров в секунду. Ночью будет сухо, 15-20°, днем столбики термометров покажут 27-32°. Кратковременные дожди и грозы не обойдут стороной и башкирскую столицу Уфу. Температура здесь будет такой же, как и в среднем по республике.

24 июня небольшой дождь с грозой ожидается только ночью. Характер погоды и температурный режим существенно не изменятся.