Власти Уфы попробуют продать усадьбу Бухартовских за один рубль

фото: МЧС РБ

Администрация Уфы за один рубль хочет продать два здания усадьбы Бухартовских на улице Аксакова – постройки являются объектами культурного наследия. Новый собственник – если таковой найдется – по условиям договора купли-продажи должен будет выполнить реставрацию усадьбы. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии сообщает «РБК-Уфа».

Согласно информации издания, сейчас архитектурное бюро «Архтамга» работает над проектом по сохранению усадьбы. Эскиз реставрации должен быть представлен до 15 ноября текущего года.

Напомним, усадьба Бухартовских, построенная в конце XIX века, весной 2020 года загорелась. Пожар произошел в главном доме – в результате происшествия у него обрушилась крыша. Сразу после инцидента мэрия заявила о готовности продать усадьбу за один рубль, однако из этой идеи так ничего и не вышло.