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Общество22 июня 2021 15:30

В Уфе вакциной от коронавируса привьют 100% учителей

Официальный приказ опубликован на сайте городской администрации
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Вакциной от коронавируса хотят привить 100% уфимских учителей

Вакциной от коронавируса хотят привить 100% уфимских учителей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Уфы планируют привить от коронавируса 100% сотрудников муниципальных образовательных учреждений.

Согласно плану, учителя и воспитатели должны получить оба компонента вакцины от коронавируса за два месяца начала нового учебного года. В документе, опубликованном на сайте городской администрации, говорится, что к 1 июля в столице должны быть привиты 100% работников муниципальных образовательных учреждений.

Также 100% вакцинация должна быть достигнута среди всех членов избирательных комиссий и организаторов переписи населения.

Ранее мы сообщали о том, что до 2 августа в столице должны быть привиты двумя вакцинами как минимум 60% чиновников, работающих в уфимских муниципальных учреждениях.