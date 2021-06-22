Вакциной от коронавируса хотят привить 100% уфимских учителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Уфы планируют привить от коронавируса 100% сотрудников муниципальных образовательных учреждений.

Согласно плану, учителя и воспитатели должны получить оба компонента вакцины от коронавируса за два месяца начала нового учебного года. В документе, опубликованном на сайте городской администрации, говорится, что к 1 июля в столице должны быть привиты 100% работников муниципальных образовательных учреждений.

Также 100% вакцинация должна быть достигнута среди всех членов избирательных комиссий и организаторов переписи населения.

Ранее мы сообщали о том, что до 2 августа в столице должны быть привиты двумя вакцинами как минимум 60% чиновников, работающих в уфимских муниципальных учреждениях.