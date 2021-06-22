«Полиция сказала ничего не рассказывать»: пропавший после ЕГЭ житель Уфы найден мертвым

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В Уфе завершились поиски жителя микрорайона Черниковка Дениса Ахмадеева. К сожалению, его нашли мертвым. Молодому человеку было всего 18 лет.

Как сообщалось ранее, вчера вчером, 21 июня, Денис Ахмадеев ушел из дома и не вернулся. «КП-Уфа» попыталась выяснить подробности случившегося у подруги семьи погибшего.

– Сотрудники полиции сказали нам ничего не рассказывать, пока ведется следствие, – сказала нам уфимка.

Напомним, в Уфе ведутся поиски 14-летнего подростка. Вечером 21 июня в районе Трамплина мальчик ушел под воду, однако тело несовершеннолетнего все еще не найдено.