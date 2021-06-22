Пчелы соорудили себе улей прямо на детской площадке в Уфе

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На детской площадке в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон пчелы соорудили себе улей. Насекомые организовали прибежище на крыше горки. Об этом в соцсетях 22 июня рассказал горожанин. Он прикрепил к публикации видео, на котором можно заметить, как вокруг улья жужжит очень много пчел. По словам автора ролика, рой образовался рядом с домом по адресу Назара Наджми, 19.

– Кто потерял пчел? Дети, пока не ходите сюда, – предупредил голос за кадром.

В комментариях под постом уфимцы выразили обеспокоенность. Некоторые из них считают, что пчел надо уничтожить, чтобы оградить детей от опасности. А кое-кто воспринял происходящее с юмором и отметил, что скоро у местных жителей появится мед.