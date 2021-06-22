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Здоровье22 июня 2021 14:09

Число новых случаев коронавируса в Башкирии приближается к мартовским показателям

Привились при этом только 350 тысяч жителей республики
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Инфекция за сутки унесла жизни еще двоих человек

Инфекция за сутки унесла жизни еще двоих человек

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 115 человек. Последний раз столь высокий показатель новых случаев инфицирования фиксировался 20-21 марта. С начала пандемии COVID-19 заразились 40 306 жителей республики. Об этом 22 июня сообщил региональный оперштаб.

Вместе с новыми случаями инфекции в регионе растет и число выписок по выздоровлению: в течение минувших 24 часов с учета после перенесенного коронавируса было снято еще 117 пациентов (за все время – 38 086).

Количество жертв COVID-19 увеличилось еще на двоих человек. Всего от инфекции скончались 568 жителей республики.

По официальным данным, прямо сейчас в регионе насчитывается 1427 носителей коронавируса – большая их часть лечится в домашних условиях из-за легкого течения заболевания. Полностью привились от ковида почти 350 тысяч жителей Башкирии.