В мэрии Уфы озвучили план по вакцинации бюджетников

В мэрии Уфы рассказали, как будут прививать чиновников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В уфимской администрации объяснили, как будут проводить вакцинацию сотрудников.

Официальный документ опубликован на сайте городской администрации. В нем отмечено, что до 2 июля первый компонент прививки от коронавируса должны получить 60% работающих городских чиновников, а до 2 августа такое же количество бюджетников должно быть привито второй частью вакцины.

Также в Уфе вновь запустят оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса и возобновят работу ковидных инспекторов (следят за соблюдением эпидемиологических норм).

Уфимцев без прививок или справки об отсутствии коронавируса перестанут пускать в здание городской администрации или на массовые мероприятия (с 22 июня).