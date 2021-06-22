Мужчина приехал в Башкирию на день рождения к своей бабушке и более 20 раз ударил ее ножом

Мужчина сознался, когда следователи представили ему неоспоримые доказательства его вины

Жителя города Магнитогорска обвинили в убийстве своей бабушки. Мужчина приехал в Башкирию на день рождения к пожилой женщине и ударил ее ножом более 20 раз. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

18 июня 42-летний обвиняемый вместе со своей матерью и братом приехал из Челябинской области в деревню Селивановский Абзелиловского района, чтобы поздравить там свою бабушку с 78-м днем рождения. Два дня семья распивала алкоголь, отмечая праздник. Вечером 19 июня, когда дочь погибшей и ее младший сын легли спать, между бабушкой и старшим внуком вспыхнула ссора. Пенсионерка предъявила мужчине претензии по поводу злоупотребления спиртным, отсутствия работы и судимости. Не найдя, как себя оправдать, обвиняемый схватил со стола нож и ударил им пожилую женщину не менее 21 раза в грудь и другие части тела.

– От полученных ранений женщина скончалась на месте. После содеянного, обвиняемый вместе с братом вынесли тело во двор, где спрятали его под ветками, сокрыли следы преступления, а затем вместе с матерью покинули дом, – передали в Следственном комитете. – В последующем, обвиняемый пришел к своему отцу и сообщил, что потерпевшую убили неизвестные лица. Отец, не поверив рассказу сына, сообщил в правоохранительные органы.

Сообщение об обнаружении тела погибшей правоохранительные органы получили 20 июня. Следователи осмотрели дом старушки и обнаружили вещи со сладами крови. Допросив участников событий и соседей, сыщики поняли, что в день гибели пенсионерки, у нее дома были только члены семьи – дочь и два внука.

– Под тяжестью [доказательств] обвиняемый сознался в содеянном, его брат и мать также рассказали о произошедшем, пояснив, что выполняли все требования обвиняемого, поскольку опасались расправы с его стороны, – добавили в СК.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. На время следствия обвиняемого заключат под стражу.