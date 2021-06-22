Стало известно, какого именно депутата башкирский парламент планирует перевести на зарплату

на фото - Альфис Гаязов Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Депутата башкирского парламента Альфиса Гаязова планируется переместить на работу на постоянной основе в составе Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании, которое состоится 23 июня. О том, что количество депутатских мандатов на бюджетной зарплате может увеличиться с 24 до 25, стало известно накануне, 21 июня. Среди членов Госсобрания-Курултая даже проходил онлайн-опрос по этому поводу.

Как пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачев, кадровые изменения необходимы в связи с тем, что министерство спорта и молодежной политики Башкирии было разделено на два отдельных ведомства: Минспорта и госкомитет по молодежной политике. Курултай намерен «усилить работу в данных направлениях».

– Предполагается что известный ученый, ранее возглавлявший академию наук республики, Альфис Гаязов продолжит работу в Государственном Собрании на постоянной профессиональной основе в составе комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Его богатый опыт работы в науке, системе образования позволит уделить большее внимание вопросам, связанным с реформой системы высшего образования. Предметом работы также станет инновационная составляющая, внедрение передовых достижений науки в производство, – пояснил Толкачев.

Он добавил, что благодаря тому, что Гаязов будет курировать вопросы науки и образования, другие члены комитета смогут сосредоточиться на других профильных участках работы: на культуре, спорте и молодежной политике.

Напомним, Альфис Гаязов неделю назад ушел в отставку с поста президента Академии наук. До того как занять эту должность в 2015 году, он был министром образования.