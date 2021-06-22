Жителя Башкирии обвинили в убийстве матери из-за выключенного телевизора

По словам свидетельницы, мужчина заявил, что труп его матери гниет в погребе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Иглинского района Башкирии обвинили в том, что он убил мать из-за выключенного телевизора. Изначально мужчину оправдали, однако Верховный суд после апелляции передал уголовное дело на новое рассмотрение.

По версии следствия, инцидент произошел еще в мае 2018 года. Фигурант уголовного дела якобы устроил скандал с матерью и желал ей смерти после того как она выключила телевизор. Пожилая женщина попыталась дать отпор сыну, однако тот оказался сильнее и забил ее до смерти. Ее тело впоследствии было обнаружено в помещении сарая.

Как сообщил один из свидетелей уголовного дела, знакомая убитой пыталась дозвониться до нее, и когда трубку взял обвиняемый, он сказал, что его «мать лежит в погребе и гниет». Это показание стало одним из поводов для того, чтобы Верховный суд отменил оправдательный приговор и вернул уголовное дело на новое рассмотрение.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.