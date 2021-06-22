Легковушка вылетела в кювет в Башкирии: два человека погибли, один в больнице

фото: ГИБДД РБ

Поздним вечером 21 июня в Мечетлинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

На восьмом километре трассы Алегазово-Октябрьский 64-летний местный житель за рулем вазовской «девятки» по неизвестным причинам съехал с дороги в кювет, где машина опрокинулась. Водитель, а также его 54-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. В салоне легковушки также находилась 27-летняя девушка – ее в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу.

В причинах и обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.