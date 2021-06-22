«Большой выпускной» в парке Кашкадан в Уфе отменили из-за коронавируса

Фото: Рустем Ахунов

В минувший понедельник, 21 июня, в администрации Октябрьского района Уфы приняли решение отменить праздничный бал «Большой выпускной», который должен был состояться в парке Кашкадан. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, такое решение приняли организаторы. Виной всему распространение коронавируса в башкирской столице.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что выпускные в школах республики пройдут в очном формате, но со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Выпускные балы по всей Башкирии должны пройти в предстоящую субботу, 26 июня.

Напомним, на днях Хабиров внес изменения в «антикоронавирусный» указ, согласно которому, в некоторые заведения и общественные места перестанут пускать без сертификата о прививке от COVID-19, либо справки о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.