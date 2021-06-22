В Башкирии случился взрыв в автосервисе

Фото: МЧС РБ

Вчера, 21 июня, поздно вечером в Уфимском районе Башкирии произошел пожар в автосервисе. Об этом сообщили сотрудники регионального МЧС.

В селе Зубово на месте пожара работали сотрудники экстренных служб. На месте происшествия они обнаружили горящие покрышки, пламя от которых распространилось на прилегающее рядом здание автосервиса.

Внезапно во время тушения пожара произошел взрыв, после которого здание автосервиса обрушилось.

Пожарным удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение. Специалисты эвакуировали из здания два грузовика и три легковушки. Также было вынесено четыре пропановых и 10 кислородных баллонов.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливают сотрудники МЧС.