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Здоровье22 июня 2021 8:50

В Башкирии беременных женщин планируют вакцинировать от коронавируса уже со следующей недели

Об этом сообщил главный эпидемолог республиканского Минздрава
Захар ЯКОВЛЕВ
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Вакцина безопасна для беременных, как утверждает Минздрав Башкирии

Вакцина безопасна для беременных, как утверждает Минздрав Башкирии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии со следующей недели планируют начать вакцинировать от коронавируса беременных женщин. Данной информацией поделился главный эпидемолог Минздрава региона Азат Мухаметзянов на оперативном совещании в мэрии.

По словам Азата Мухаметзянова, вакцина защитит не только беременную женщину, но и ее ребенка в результате грудного вскармливания. Минздрав, как утверждает главный эпидемолог Башкирии, удостоверился в безопасности процедуры для беременных.

– В рамках клинических испытаний вакцины «Спутник V» был зарегистрирован 21 случай беременности участниц со сроком от трех до восьми месяцев. Разработчик, Центр Гамалеи, сообщал, что серьезных побочных эффектов у этих женщин не выявили, – заявил Азат Мухаметзянов.

Напомним, вчера Радий Хабиров высказался о возможности обязательной вакцинации жителей республики от коронавируса. Глава Башкирии заявил, что на данный момент в регионе ни по одному показателю этой необходимости нет.