Метеорологи рассказали о случаях выброса сероводорода над Уфой

Фото: МЧС по Башкирии

Накануне специалисты Башгидрометцентра сообщили о выбросах в атмосферу над Уфой сероводорода. По данным метеорологов, в минувшую пятницу, 18 июня, в воздухе было зафиксировано два случая превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) этого вещества в северной части башкирской столицы. Напомним, в тот день жители Калининского, Орджоникидзевского и Октябрьского районов массово жаловались на химический запах в воздухе и звонили в экстренные службы.

По данным Башгидрометцентра, опубликованным в минувший понедельник, 21 июня, на стационарном пункте мониторинга окружающей среды на улице Ульяновых в Черниковке было дважды зафиксировано превышение ПДК по сероводороду. Так, в 7 часов утра в атмосфере над Уфой произошел выброс сероводорода, с превышением ПДК в 1,1 раз. Затем, уже в 19:00 произошел второй выброс с превышением ПДК в 1,3 раза. В тот же вечер на улицы города выехала передвижная лаборатория химико-радиометрического центра госкомитета Башкирии по ЧС.

В выходные выбросов, превышающих предельно допустимую концентрацию сероводорода в воздухе, не зафиксировано.