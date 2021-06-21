32 градуса жары ожидается завтра в Башкирии

Такой характер погоды в республике сохранится как минимум на неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 22 июня. В регионе сохранится жаркая погода, а местами и режим чрезвычайной пожароопасности, отметили в Башгидрометцентре.

Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый, днем местами порывы до умеренного. Температура воздуха ночью составит +12, +17 градусов, по востоку похолодает до +7 градусов, днем воздух прогреется до +27, +32 градусов.

Такой характер погоды в республике сохранится как минимум на неделю, однако в середине недели ожидаются кратковременные дожди и грозы.