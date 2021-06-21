В Уфе 14-летний подросток ушел под воду: его тело еще не найдено

Водолазная группа работает примерно на километр ниже по течению от Трамплина.

Около 18:30 часов 21 июня в районе Трамплина в Уфе под воду ушел 14-летний мальчик. На месте сейчас работают спасатели, тело несовершеннолетнего все еще не найдено.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты, пятеро подростков переплывали Уфимку с правого берега на левый. Четверо пересекли водоем, а пятый стал тонуть. Друзья пытались помочь ему, но все тщетно. Вызвать спасателей оперативно они не смогли, все вещи вместе с телефонами остались на противоположном берегу. Позвонил в службу спасения очевидец.

Водолазная группа работает примерно на километр ниже по течению от Трамплина. По состоянию на 21:19 тело 14-летнего подростка не обнаружено.