Операция «Должник» началась в Уфе

С 21 июня в столице Башкирии началась профилактическая операция «Должник», сообщили в отделе ГИБДД по Уфе.

Дорожные полицейские будут напоминать нарушителям ПДД, о том, как важно своевременно оплачивать ранее наложенные административные штрафы.

Некоторых ждет и наказание – злостные неплательщики могут нарваться на оплату штрафа в двойном размере. Это касается тех, кто не оплатил штраф в течении 60 дней с момента вступления его в законную силу. Суд также может арестовать сроком до 15 суток, либо назначить обязательные работы сроком до 50 часов.