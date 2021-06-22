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Авто22 июня 2021 7:17

Операция «Должник» началась в Уфе

Полицейские планируют напоминать водителям о необходимости вовремя оплачивать штрафы
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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С 21 июня в столице Башкирии началась профилактическая операция «Должник», сообщили в отделе ГИБДД по Уфе.

Дорожные полицейские будут напоминать нарушителям ПДД, о том, как важно своевременно оплачивать ранее наложенные административные штрафы.

Некоторых ждет и наказание – злостные неплательщики могут нарваться на оплату штрафа в двойном размере. Это касается тех, кто не оплатил штраф в течении 60 дней с момента вступления его в законную силу. Суд также может арестовать сроком до 15 суток, либо назначить обязательные работы сроком до 50 часов.