Против тренера по хоккею из Уфы, в машине которого погиб 11-летний ребенок, возбудили уголовное дело

фото: ГИБДД РБ

МВД Башкирии возбудило уголовное дело по факту ДТП в Кушнаренковском районе, в котором погиб 11-летний мальчик.

Авария случилась вчера, 20 июня, на трассе Москва-Уфа. Тренер по хоккею на легковом Ford вез домой двоих 11-летних подопечных и врезался в грузовик Scania. Фура, предположительно, остановилась на крайней левой полосе из-за поломки.

Один из мальчиков в результате ДТП скончался на месте происшествия. Его тренера и другого ребенка доставили в больницу.

– В отношении водителя «Форда» следственным подразделением Отдела МВД России по Кушнаренковскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ [нарушение ПДД, повлекшее смерть человека]. Для установления причин и обстоятельств ДТП назначены необходимые экспертизы, – передали в МВД РБ.