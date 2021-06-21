В Уфе полицейские накрыли преступное сообщество обнальщиков, заработавших более 100 млн рублей

Помимо обналичивания денег, сообщество помогало компаниям укрыться от налогов

Следственное управление МВД Башкирии возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности в Уфе. Фигурантами выступают 20 членом преступного сообщества обнальщиков. Нелегальный оборот денежный средств группы составил 1 млрд рублей, а доход – более 100 млн рублей.

– По данным оперативников, 32-летняя жительница Уфы организовала группу, которая занималась обналичиванием денежных средств. Для этих целей арендовались квартиры, которые фактически использовались в качестве офисов. В целях конспирации адреса съёмных квартир регулярно менялись, – передали в региональном МВД.

Среди участников преступного сообщества были распределены роли. Одни занимались поиском людей, которые за деньги давали личные документы для оформления фирм-однодневок, другие изготавливали поддельные документы и создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, третьи выполняли функции инкассаторов. В составе обнальщиков также было трое сотрудников банков. В финансовых операциях использовались счета более 300 подконтрольных юридических лиц

Кроме обналичивания денег, злоумышленники помогало компания оформлять фиктивные документы, отражая в них завышенную затратную часть. Это помогало занижать сумму выплаты налога на добавленную стоимость.

Расследование уголовного дела все еще продолжается. Пока в сообществе выявлено только 20 участников.