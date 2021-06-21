Башкирская прокуратура проверит пожар на мусорном полигоне под Уфой

фото: МЧС РБ

Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с пожаром на мусорном полигоне под Уфой рядом с селом Черкассы. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Возгорание отходов на свалке произошло вчера днем, 20 июня. Площадь пожара прокуратура оценивает в 350 квадратных метров. Горение было ликвидировано к вечеру. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники и техника аварийных служб и коммунальщики. Они проливают и отсыпают грунтом тлеющие отходы.

– В ходе проверки будут установлены причины возникновения пожара, дана оценка своевременности и полноты принятия мер на его локализацию и тушение, – добавили в региональной прокуратуре. – При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, по версии регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, мусор загорелся из-за «сухой, жаркой и ветреной погоды».