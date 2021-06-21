Председатель Курултая Башкирии неожиданно высказался о представителях ЛГБТ

Председатель Курултая Башкирии высказался о сообществе ЛГБТ

Бессменный лидер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев после участия в конгрессе Совета Европы назвал тему ЛГБТ «больше политической».

В соцсетях политик поделился, что во время сессии Конгресса местных и региональных властей довольно долго обсуждались насущные вопросы – борьба с пандемией и восстановление разных сфер жизни после коронавируса. Отдельно Толкачев выделил другую тему – ЛГБТ.

По его словам, бурная дискуссия о признании ЛГБТ-сообщества социальной группой, которая нуждается в защите, продолжалась несколько часов.

- Тема ЛГБТ – история больше политическая, возникает чаще всего в связи с чьим-либо эпатажным поведением или провокационными заявлениями, - заявил политик.

Также он отметил, что представители ЛГБТ ведут себя на площадке Совета Европы очень демонстративно, тогда как обычные жители европейских стран не испытывают к теме ЛГБТ никаких эмоций.

В конце своего послания старожил башкирской политики заявил о неприемлемости навязывания позиции по ЛГБТ государствам с иными культурно-нравственными ценностями.

Напомним, ранее мы сообщали о паре пенсионеров из Уфы, которые обвинили своих соседей в гомосексуализме и проведении гей-оргий. Молодые люди все отрицали и объяснили все тем, что живущие по соседству люди «все не так понимают».